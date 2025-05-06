Нестерпний біль: відомий гуморист та ветеран про загибель побратимів

Популярний гуморист та ветеран війни Віктор Розовий, який проходить довге відновлення після важкого поранення, поділився сумними новинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Віктор виклав відео зі своїми побратимами з позивними «Трейн» та «Грєнка» та повідомив, що вони загинули на війні.

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Віктор із побратимами «Трейном» та «Грєнкою»

«Моє життя — це біль і втрати, — поділився Віктор. - «Трейн», «Грєнка»…

Підписники відреагували на допис у коментарях та подякували героям за захист України.

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«Прошу, живіть і несіть памʼять про відважних друзів „Трейна“ і „Грєнку“, розказуйте про них те що ви вважаєте важливим для пам’яті», — звернулися до Віктора.

«Поки живе Нація України, доти живе памʼять про всіх хто віддав життя за Україну», — написали у мережі.

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«Нестерпний біль втрати! — зізналися у почуттях. — Довічна шана та низькій уклін героям».

«Як тільки потрапив на війну, як і всі оточуючі думав, що найгірше — це загинути, — поділилися думками. — І тільки з часом ми дізнались, що найгірше — це втрачати тих, хто поруч! Мусимо триматися та пам'ятати про них!»

Нагадаємо, після поранення у 2024 році Віктор Розовий декілька тижнів знаходився у критичному стані.

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