41.22 / 41.86 47.04 / 47.80
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Зігнутий, як дєд»: відомий гуморист та військовий став на ноги після важкого поранення (фото)

16:52 25 квітня 2025
Гуморист та ветеран війни Віктор Розовий. Фото Snstagram

Популярний гуморист та ветеран війни Віктор Розовий, якому поставили титанову пластину, зробив перші кроки після важкого поранення. Нагадаємо, навесні 2024 року Віктор був поранений у голову, перебуваючи на передовій. Він декілька тижнів був у критичному стані, а потім почав довгий шлях одужання.

На своїй сторінці у соціальній мережі Віктор виклав відео, як вперше став на ноги та потрохи пересувається. Все це відбувається у медичному закладі й під наглядом лікаря. Він пересувається за допомогою милиці, на яку спирається однією рукою. Поки що кроки даються гумористу дуже важко, але для цього потрібен час.

«Кароче, потрохи починаю ходити, — написав Віктор. — Ущербно, з паличкою (з нею, скорше всього, і буду ходити), в ортезах (це такі штуки, які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дєд, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба — це питання часу і занять! Так шо все ок)».

Віктор Розовий почав ходити. Фото Instagram
Віктор Розовий почав ходити

РЕКЛАМА

Додамо, що рік тому лікарі не давали позитивних прогнозів щодо його одужання, навіть казали, що він «не протягне і десяти днів».

РЕКЛАМА
230

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото звідкритих джерел

Близнюкам — «Туз кубків», Овнам — «Королева Пентаклів», а Ракам — «Колесо Фортуни»: розклад Таро на вікенд від мольфара

Вручення музичної премії YUNA-2025

«Я в шоці»: названо переможців музичної премії YUNA-2025 (фото)

Гороскоп на 25 квітня 2025 року

Левам не можна піддаватися на провокації, а Козероги зможуть знайти вирішення давньої проблеми: гороскоп на 25 квітня

співачка Надя Дорофєєва

«Безжальна лотерея»: в Україні скасовують премʼєри, концерти та вистави

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту