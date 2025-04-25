«Зігнутий, як дєд»: відомий гуморист та військовий став на ноги після важкого поранення (фото)

Популярний гуморист та ветеран війни Віктор Розовий, якому поставили титанову пластину, зробив перші кроки після важкого поранення. Нагадаємо, навесні 2024 року Віктор був поранений у голову, перебуваючи на передовій. Він декілька тижнів був у критичному стані, а потім почав довгий шлях одужання.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Віктор виклав відео, як вперше став на ноги та потрохи пересувається. Все це відбувається у медичному закладі й під наглядом лікаря. Він пересувається за допомогою милиці, на яку спирається однією рукою. Поки що кроки даються гумористу дуже важко, але для цього потрібен час.

«Кароче, потрохи починаю ходити, — написав Віктор. — Ущербно, з паличкою (з нею, скорше всього, і буду ходити), в ортезах (це такі штуки, які запобігають підвертанню стопи), зігнутий, як дєд, але сам, а це означає, що подальша повноцінна ходьба — це питання часу і занять! Так шо все ок)».

Віктор Розовий почав ходити

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Додамо, що рік тому лікарі не давали позитивних прогнозів щодо його одужання, навіть казали, що він «не протягне і десяти днів».

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