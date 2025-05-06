Вперше в історії Німеччини: Фрідріх Мерц став канцлером ФРН з другої спроби

Такого ще ніколи не траплялося в історії Федеративної Республіки Німеччина. Лідер ХДС Фрідріх Мерц, який категорично засудив зазіхання рф на українські території, не зміг отримати більшість у першому турі виборів канцлера. Як повідомляє видання Tagesschau, нижня палата парламенту Німеччини (Бундестаг) провалила голосування за кандидатуру Мерца.

ВІДЕО ДНЯ

Лідер ХДС отримав лише 310 голосів у таємному голосуванні — на шість менше, ніж потрібно.

Коаліційні фракції ХДС/ХСС та СДПН разом мають 328 місць у парламенті.

«Член парламенту Фрідріх Мерц не набрав необхідної більшості у щонайменше 316 голосів, — заявила голова Бундестагу Юлія Клекнер. — Відповідно до статті 63, пункту другої Основного Закону, його не було обрано Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина».

РЕКЛАМА

У виборах взяли участь 621 із 630 членів парламенту.

Пізніше провели ще одне голосування в Бундестазі, і Фрідріха Мерца затвердили новим канцлером Німеччини. Під час повторного голосування за Мерца проголосувало 325 депутатів за необхідного мінімуму в 316. Проти виступили 289 парламентарів. Один депутат утримався, три голоси було визнано недійсними, пише BBC.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Фрідріх Мерц готовий надати далекобійні ракети Taurus Україні і назвав Кримський міст їх можливою ціллю.

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook