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Німеччина готова озброїти Україну ракетами Taurus: майбутній канцлер назвав Кримський міст можливою ціллю

13:05 14 квітня 2025
Фрідріх Мерц

Німеччина може змінити свою позицію щодо постачання Україні ракет великої дальності Taurus. Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність надати Києву цю зброю, якщо це буде узгоджено з європейськими союзниками. Як повідомляє Financial Times, Мерц наголосив, що така допомога є ключовою для зміцнення позицій України у війні та примушення президента росії путіна піти на поступки.

Мерц засудив недільний напад на Суми, який забрав життя щонайменше 34 цивільних, назвавши це «серйозним військовим злочином». Він підкреслив, що Україна потребує підтримки, щоб переломити хід війни. У той час як чинний канцлер Олаф Шольц раніше відмовлявся від постачання ракет Taurus через ризик ескалації, Мерц готовий переглянути цей підхід.

Ракети Taurus, з радіусом дії понад 500 км, дозволять Україні завдавати ударів далеко за лінією фронту. Як заявив Мерц, він готовий не тільки поставити ракети Taurus, але також припустив, що вони можуть бути використані для ударів по таких цілях, як Кримський міст, який вважається символом окупації півострова путіним. Однак чи підтримають цю ініціативу коаліційні партнери Мерца, залишається відкритим питанням.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», американський генерал назвав людину, яка може знищити Кримський міст.

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