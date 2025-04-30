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Світ

Німеччина не погодиться на «продиктований мир»: Мерц звернувся до рф

13:34 30 квітня 2025
Фрідріх Мерц

Лідер ХДС та майбутній канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що не погодиться на «продиктований мир» для України.

«Німеччина та Європа підтримують Україну в її оборонній боротьбі проти росії, — заявив Мерц на партійній конференції в Берліні. — Це несумісне з „продиктованим“ миром або підкоренням фактам, створеним військовим шляхом, особливо не всупереч… заявленій волі самої України».

Він висловив сподівання, що США та європейці продовжуватимуть спільно підтримувати Україну. «Сподіваюсь, що переговори в Римі можуть стати початком серйозного мирного процесу, який досі заслуговує на цю назву», — додав Мерц, натякаючи на зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського на похороні Папи Франциска.

Раніше повідомлялося, що Київ готовий до можливого провалу мирної угоди Трампа і готує «план Б».

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