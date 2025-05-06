Вечірка на режимному об’єкті: директор «Київводоканалу» не коментує застілля на підприємстві в день жалоби

Генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» Олег Лисюк не коментує інцидент із проведенням вечірки посадовців столичної влади. Як повідомляють ЗМІ, застілля влаштували на режимному об’єкті підприємства у Вишгороді під час дня жалоби 25 квітня 2025 року.

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Журналісти видання Informer зафільмували на території підприємства, де здійснюється знезараження та очищення питної води, представників КМДА під час святкування дня народження колишнього першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

З матеріалу видання випливає, що захід почався близько 15:00, та зібрав високопосадовців адміністрації. Журналісти потрапили на територію та зафільмували на камери застілля чиновників. «Ми сьогодні нічого не святкуємо», — прокоментував вечірку Поворозник, хоча на місці були присутні його колеги.

Очільник «Київводоканалу» Олег Лисюк ситуацію щодо того, яким чином на режимному об'єкті відбувалося застілля, не коментує.

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Журналісти Informer додають, що вечірка відбулася наступного дня після ракетної атаки на Київ, коли президент Зеленський особисто вшановував загиблих у Святошинському районі. В цей день у столиці була оголошена жалоба за загиблими внаслідок атаки російських окупантів.

Видання нагадує, що з 26 липня 2023 року Олег Лисюк обіймає посаду генерального директора ПрАТ «АК «Київводоканал». З 2014-го по 2021 рік він був директором з реконструкції Бортницької станції аерації (БСА). ЗМІ повідомляли про те, що, попри фінансування проєкту Японським агентством міжнародного співробітництва на $ 970 млн, так і не зміг розпочати робіт по реконструкції. Бортницька станція аерації досі залишається в критичному стані.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Лисюк був представником ТОВ «Амадеус Ко», яке виступало інвестором будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, що асоціюється з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

В Informer додають, що використання стратегічного об'єкта для приватних заходів під час воєнного стану викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки та етичності дій керівництва підприємства.

Раніше «ФАКТИ» писали, що столична поліція повідомила про «візит» до киянки, яка в день жалоби за загиблими під час удару балістикою по житловому будинку у Святошинському районі розважалася під російську музику.

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