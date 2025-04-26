Траур під російську музику: у Києві поліція навідалася до любительки попси з країни-окупанта

В Києві, де кільком нетверезим молодикам довелося відповідати за розваги під російську музику невдовзі після ракетного удару росіян по Сумах, коли загинуло більше 30 містян, сталася ще одна схожа історія.

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Так, в столичній поліції повідомили про «візит» до киянки, яка у день жалоби за загиблими під час удару балістикою по житловому будинку в Святошинському районі розважалася під російську музику. Відео з «гучними танцями» було викладено у соціальні мережі, де його і виявили правоохоронці.

На кадрах зафіксовано, як жінка перебуваючи на балконі загального користування в одному з будинків столичного ЖК, гучно увімкнула музику та танцювала під трек російської виконавиці. З'ясувалося, що на відео знята мешканка цього будинку — 28-річна жінка, яка таким чином розважалася, перебувала в стані алкогольного спʼяніння.

«Жінка під час спілкування із правоохоронцями повідомила, що таким чином розважалася, а про День памʼяті їй нічого не було відомо. Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що нещодавно в столиці прохання виключити російську музику стало смертельним для чоловіка — його вбили нові знайомі під час застілля.

Фото поліції Києва

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