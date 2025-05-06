Ракам — «Сила» та витримка, Водоліям — «Лицар Мечів» та рішучість: передбачення за картами Таро на середу, 7 травня

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 5 по 11 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 7 травня 2025 року. Цей день може принести емоційні хвилі та доленосні повороти, особливо для тих, хто готовий приймати рішення без огляду на минуле, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Палац Кубків

Козерогам варто бути обережними з емоціями — сьогодні можливі емоційні гойдалки. Не час для серйозних рішень або обговорень. Нехай невеликі негаразди не вибивають вас із колії, і пам'ятайте: все пройде. Приділіть час коханій справі або близькій людині.

Водолій — Лицар Мечів

Водоліїв чекають несподівані події, які потребують швидкої реакції. День потребує рішучих дій, особливо у професійній сфері. Уникайте жалю про минуле і дійте впевнено. Можлива зустріч або розмова, яка змінить вашу точку зору.

Риби — Блазень

Рибам день принесе несподіванки. Не бійтеся легкості — це допоможе впоратися зі змінами. Чекайте на приємний сюрприз або зустріч. Нехай день мине без зайвої серйозності.

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Овен — Маг

На Овнів чекають конфлікти як на роботі, так і вдома. Важливо контролювати емоції та діяти продумано. Зосередьтеся на своїх цілях та здоров'ї. Не відволікайтеся на дрібниці.

Телець — Імператриця

У Тельців день буде продуктивним. Можливі творчі проєкти, але будьте обережні з емоціями, особливо у спілкуванні із близькими. Це добрий момент для початку нової справи. Підтримка сім'ї стане важливим ресурсом.

Близнюки — Закохані

Близнюкам належить важливий вибір, який вимагатиме часу та обережності. У першій половині дня будьте уважні у побуті та спілкуванні з незнайомими людьми. У особистих відносинах важливо виявити чесність та рішучість.

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Рак — Сила

Для Раків день буде випробуванням на витримку. Важливі ділові події вимагатимуть м'якості та мудрості. Вечір краще присвятити близьким, їхня думка дасть корисні інсайти. Зберігайте спокій.

Лев — Правосуддя

Левам потрібно знайти баланс між емоціями та логікою. Ваша харизма допоможе завоювати увагу. Можлива важлива інформація, яка вирішить старі питання. Увечері краще проаналізувати день.

Діва — Вежа

Дівам чекає напружений день, коли багато що може піти не за планом. Будьте обережні з висловлюваннями та працюйте на самоті. Це свято відкриє шлях до оновлення.

Терези — Мир

Терезам належить відпустити контроль і бути гнучкими. Не звинувачуйте інших — шукайте гармонію. На роботі можливі суперечки, якщо не стримати емоції. Природа або зміна ситуації допоможе відновити баланс.

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Скорпіон — Суд

На Скорпіонів чекає день, насичений побутовими турботами. Важливо завершити відкладені справи та уникати зайвих зобов'язань. Не приймайте важливих рішень — краще відпустіть минуле.

Стрілець — Сімка Жезлів

Стрільцям варто переглянути свої фінансові звички. Самотність може принести нові ідеї, а на роботі можливі зміни на вашу користь. Проявіть ініціативу і залишайтеся вірними собі.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня 2025 року. А відомий мольфар склав Таро-прогноз на цей період.

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