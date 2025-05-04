Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 5 по 11 травня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 5 травня 2025 року. Цей день може принести раптові повороти та нестабільність, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Сімка Мечів

Проявіть винахідливість, але уникайте нечесності. Будьте уважні до деталей і перевіряйте ще раз інформацію. Закрийте старі борги.

Водолій — Десятка Мечів

День може бути важким через незавершені справи. Відпустіть минуле, не зациклюйтесь на проблемах. Зверніться за підтримкою та проведіть вечір у тиші.

Риби — Туз Жезлів

Відчуйте приплив енергії та мотивації для нових починань. Не бійтеся діяти, навіть якщо не все вийде одразу. Головне — почати та не придушувати свої бажання.

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Овен — Закохані

Емоційний день вимагає внутрішнього вибору. Обговоріть свої сумніви з близькими, уникайте імпульсивних рішень та осмисліть те, що сталося, ввечері.

Телець — Сила

Проявіть впевненість та стійкість, зберігайте спокій. Будьте дипломатичні, не піддавайтесь на провокації. Прийміть допомогу та пам'ятайте про довгострокові цілі.

Близнюки — Імператор

День відповідальності та лідерства. Наведіть лад, приймайте зважені рішення, але враховуйте думку оточуючих. Можлива зустріч із впливовою людиною.

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Рак — Помірність

Зберігайте гармонію та баланс, будьте готові до змін. Контролюйте емоції, дійте м'яко. Прислухайтеся до себе, знайдіть час для відпочинку.

Лев — Дама Жезлів

Яскравий, але емоційно-нестабільний день. Проявіть гнучкість, приборкайте темперамент. Можливий новий рівень у стосунках. Будьте собою.

Діва — Паж Кубків

Нові емоції та творчі імпульси. Можливі сюрпризи, одкровення чи новини з минулого. Будьте гнучкими у спілкуванні та прислухайтеся до своїх почуттів.

Терези — Король Жезлів

Потреба в упорядковуванні та контролі. Використовуйте харизму та стратегічне мислення. Не намагайтеся все прорахувати, дослухайтеся порад, але не зловживайте авторитетом.

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Скорпіон — Двійка Денаріїв

Стан вибору, необхідність лавірувати між справами. Оцінюйте нові можливості, не здавайтеся на фонв труднощів. Невеликі зусилля принесуть плоди.

Стрілець — Туз Денаріїв

Сприятлива можливість для нових починань, особливо у фінансовій сфері. Дійте швидко, будьте відповідальними.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на 5−11 травня 2025 року. А відомий мольфар склав Таро-прогноз на цей період.

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