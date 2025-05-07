«Посилення тиску на росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії» — реакція Зеленського на ворожу атаку на Україну

Цієї ночі Україна була під черговою ракетно-дроновою атакою росіян. Ворог запустив 4 балістичні ракети та понад 140 дронів.

Десятки ворожих безпілотників й зараз перебувають в українському небі.

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Президент Володимир Зеленський закликав Захід посилити тиск на країну-террористку.

«Тільки відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить», — зазначив він.

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Зеленский нагадав, що українська столиця перебувала під ударами двічі. Спершу ворог атакував балістикою, а зранку запустив дрони.

Станом на зараз відомо про 7 поранених, серед яких четверо дітей. Є двоє загиблих — жінка та її син.

Також терористи з вечора атакували Запоріжжя, Донецьку, Житомирську, Херсонську й Дніпропетровську області. Після удару балістикою по Великій Чернеччині у Сумській області, ворог почав застосовувати й авіабомби, коли тривали рятувальні роботи, додав Зеленський.

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Нагадаємо, в росії ніч теж пройшло неспокійно. Українські дрони вразили кілька військових об’єктів. Зокрема, йдеться про два військові аеропорти — «Шайковка» у Калузькій області та «Кубінка» у московській області.

Крім того, дуже постраждав завод оптоволоконних систем в Саранську, який повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи. У Тульській області влучено по підприємству «Ростех», що виготовляє системи залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» та боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

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