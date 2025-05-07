Знову без Брукліна та Ніколи Пельтц: Бекхеми продовжують святкувати 50-річчя Девіда

Девід Бекхем, якому 2 травня виповнилося 50 років, продовжує святкувати ювілей. Дружина футболіста, 51-річна Вікторія Бекхем, опублікувала нові фото зі святкової вечірки, на яку були запрошені Єва Лонгорія, Том Круз, Гай Річі з дружиною Джекі Ейнслі та інші друзі.

ВІДЕО ДНЯ

Старший син пари Бруклін та його дружина Нікола Пельтц знову пропустили святкування.

На кадрах футболіст позує у білому смокінгу разом із дружиною та молодшими дітьми: 22-річним Ромео, 20-річним Крузом та 13-річною Харпер, а також танцює та веселиться з друзями. Вікторія для вечора вибрала білу асиметричну сукню, а Харпер одягла червону сукню-комбінацію.

РЕКЛАМА

«Так чудово завершити дивовижний тиждень святкування 50-річчя Девіда із неймовірними друзями. Ми все ще сміємося та танцюємо після всіх цих років! Ми вас усіх так любимо», — написала Вікторія.

РЕКЛАМА

«Так весело! Ми маємо робити це щороку!» — прокоментувала пост Єва Лонгорія.

РЕКЛАМА

Водночас іменинник, видно, втомився від святкувань.

«Я обіцяю, що це була остання вечірка! Мені дуже пощастило відзначити ювілей з неймовірними друзями, я думаю, ви можете сказати на мою посмішку, що я насолоджувався цим. Дякую всім і особливо моїй дружині Вікторії», — написав Девід у соцмережі.

На вечірку знову не прийшли 26-річний старший син подружжя Бруклін та його 30-річна дружина Нікола Пельтц. Вони також не привітали Девіда у соцмережах (хоча в сім'ї футболіста це заведено), не прийшли на попереднє святкування у сімейному колі, а у квітні проігнорували святкування дня народження Вікторії Бекхем і теж не привітали її публічно.

Тоді це не надто обговорювалося на тлі того, що Вікторія з'явилася на своєму святі у вбранні, яке раніше одягала Нікола, а Бруклін із дружиною на той момент були на фестивалі Coachella.

Зазначимо, що з невісткою Ніколою Пельтц у дизайнерки кілька років тому вже були непрості стосунки. У 2022 році дочка мільярдера Нельсона Пельтца, перед тим як вийти заміж за Брукліна, відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham та її допомоги під час підготовки урочистостей.

Пізніше вони нібито налагодили стосунки: виходили разом у світ та викладали фото один одного у соцмережах. Але чому подружжя проігнорувало день народження Девіда Бекхема, з яким не було ніяких «ускладнень», нічого не відомо.

Також відомо про ще одну неприємність у зірковій родині, причиною якої також стала дівчина. Мова про Кім Тернбул, яка зараз має стосунки з Ромео Бекхемом. А кілька років вона зустрічалася з Брукліном Бекхемом. Те, що Кім закрутила кохання з Ромео, Бруклін вважає лише черговою спробою потрапити до їхньої родини.

163

Читайте нас у Facebook