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Трохи доброти: Дженніфер Еністон терміново звернулась до шанувальників

19:22 13 січня 2025
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзів», яка розвінчала популярну мантру про здоров’я, закликала своїх шанувальників висловити підтримку та співчуття домашнім і диким тваринам, які страждають у пожежах у Каліфорнії. Вона використовувала свій акаунт у Instagram, щоб надати поради в цей важкий час, поділившись списком притулків, де домашні тварини можуть залишатися в безпеці, доки пожежі не будуть під контролем, пише The News.

«Якщо ви перебуваєте поблизу пожеж, майте на увазі, що дикі тварини тікають від полум’я та можуть з’явитися у ваших дворах, — йдеться у повідомленні Еністон. — Каліфорнійська рада лісового господарства та протипожежної охорони радить приводити домашніх тварин у приміщення вночі, щоб забезпечити безпечний шлях диким тваринам. Ви можете залишити відра з водою для цих тварин, вони налякані, виснажені та, можливо, втратили свої домівки. Трохи доброти може допомогти їм одужати й вижити».

Сама Еністон є щасливою власницею двох собак. Починаючи з 7 січня, швидка лісова пожежа спалила понад 4047 га території Пасифик-Палисейдс і Малібу.

Раніше повідомлялося, що британський актор загинув під час лісових пожеж у Малібу.

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