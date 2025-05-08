Знищили командний пункт рф: експерти ISW про успіхи ЗСУ на Курщині

Сили Оборони України продовжують операцію у Курській області й роблять все можливе, аби ізолювати підрозділи ворога поблизу Тьоткіно та по всьому Глушковському району.

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Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російському командному пункту розвідувально-ударних безпілотників поблизу Тьоткіно та знищили до 20 російських військовослужбовців.

Головний лейтенант Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські війська з 2022 року навчають операторів безпілотників у школі у вищевказаному населеному пункті.

«Російські джерела стверджують, що українські війська посилили удари безпілотниками та артилерійський вогонь по Тьоткіно в ніч на 4 травня, перш ніж атакувати в напрямку населеного пункту. Російські мілблогери стверджують, що українські війська зруйнували міст через річку Сейм між Званним (на північний захід від Глушкова) та Тьоткіно. Інші російські блогери заявляли, що українські війська також використовують дрони для перекриття російської логістики в цьому районі», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські мілблогери стверджують, що українські війська використовували обладнання для розмінування, щоб створити шлях через російські мінні поля вздовж кордону.

Раніше аналітики ISW розповіли про сповільнення російського наступу в Україні та рекордні втрати росіян.

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