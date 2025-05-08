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Про мир і не йдеться: до чого путін готує росіян
путін, якому потрібна вся Україна, наголосив на внутрішній підтримці війни та пропагував ідеал жертви, намагаючись підготувати російське суспільство до тривалої війни з Україною та потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом. Так вважають дослідники Інституту вивчення війни (ISW).
путін сказав пропагандисту Зарубіну, що російське суспільство позитивно відреагувало на вторгнення в Україну і що кожен громадянин усвідомив, що «він — це держава», а виживання росії залежить від кожної людини. Глава кремля знову звинуватив Захід в «обмані» росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію, що рф не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну.
На думку аналітиків, заяви путіна свідчать про те, що він не має наміру уповільнювати наступальні операції чи переходити до оборонних операцій в Україні, натомість намагається ідеологічно підготувати внутрішнє російське суспільство до тривалої війни.
В ISW раніше писали, що російські чиновники створюють умови для підтримки тривалої війни та виправдання майбутньої агресії проти України та НАТО.
Російські чиновники також послідовно активізували зусилля щодо мілітаризації російського суспільства з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це ще раз свідчить про те, що росія готується до затяжної війни.
Країна також значно інвестує у військово-патріотичну освіту російської молоді, демонструючи зацікавленість кремля у створенні «нового покоління мілітаризованих, лояльних громадян у середньостроковій та довгостроковій перспективі».
Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку колишнього віцепрезидента Трампа Майка Пенса, невпевнена підтримка України лише підбадьорила росію.
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