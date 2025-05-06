путіну потрібна вся Україна: як прокоментував Трамп амбіції кремлівського диктатора

росія хоче захопити всю територію України, а не тільки утримувати вже окуповані регіони. Таку заяву у своєму інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC зробив президент США Дональд Трамп.

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На запитання журналіста щодо того, від яких територій рф доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди, очільник Білого дому заявив, що «росія не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі».

«росії довелося б відмовитися від усієї України. Бо те, чого вона насправді хоче, — це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ», — зазначив президент США.

Трамп також не відкинув, що підпише нові санкції проти російської федерації. За його словами, це залежить від того, чи піде росія в напрямку досягнення миру.

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«Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб росія й Україна домовилися про угоду. Ми вважаємо, що ми дуже близькі й ми врятуємо багатьох людей від смерті. Також заощадимо багато грошей», — сказав він.

Дональд Трамп додав, що під час його президентства політики з країн Євросоюзу нібито неодноразово зверталися до нього з проханням зв'язатися з російським диктатором.

«Бо володимир путін не відповідав на їхні телефонні дзвінки», — підкреслив президент США.

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При цьому Дональд Трамп розповів, що у нього та його радників були останнім часом досить «позитивні» дискусії щодо України та рф, передає Reuters.

«У нас були дуже хороші дискусії про росію та Україну в останні дні», — сказав Трамп.

Водночас на запитання, чи планує він зустрітися з путіним у Саудівській Аравії під час поїздки на Близький Схід, голова Білого дому сказав, що не думав про це.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», попри жорстку риторику, путін, скоріш за все, змістив свої глобальні інтереси у війні в Україні на короткострокові цілі. Так, пріоритетом кремлівського диктатора є збереження контролю над територіями України, окупованими російськими військами, та стимулювання економіки своєї країни, що перебуває у занепаді.

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При цьому, згідно з інформацією CNN, зміна риторики путіна грає на руку переговорам США щодо мирної угоди у війні в Україні.

«Я думаю, що він, можливо, розмірковує про те, якою є реалістична мета на ближчу перспективу. Все це дійсно залежить від того, що США готові покласти на стіл переговорів, щоб він міг не просто заявити всередині країни про перемогу, а й дійсно відчути, що він досягнув чогось, що варте значної паузи. А потім повернутися до боротьби в якийсь момент пізніше», — заявив високопоставлений представник західної розвідки.

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