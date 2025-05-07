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Невпевнена підтримка України лише підбадьорила росію, — колишній віце-президент США

14:22 7 травня 2025
Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс

Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс заявив, що бачить деякі дії президента США як різкий відхід від того, що він назвав «успіхами» їхньої адміністрації. Це стосується «хиткої підтримки України» у її війні з росією, пише CNN. Він не підтримує бачення Трампа щодо президента путіна після того, як американський президент минулого тижня заявив, що вірить главі кремля на слово, що той хоче миру з Україною.

«Якщо останні три роки нас чогось і навчили, то це тому, що путін не хоче миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку погодилася Україна, а росія продовжує зволікати та виправдовуватися, підтверджує це», — сказав Пенс.

Колишній віце-президент додав, що путін «розуміє лише силу».

«Це причина, чому в цей момент нам потрібно чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати вільний світ, надавати Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення та досягнення справедливого та тривалого миру, — сказав він. — Я вважаю, що невпевнена підтримка, яку адміністрація виявляла протягом останніх кількох місяців, лише підбадьорила росію».

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Пенс вказав на НАТО і додав, що якщо путін досягне успіху в Україні, він очікує, що росія вторгнеться до країни-члена Альянсу.

«Для мене це стосується не лише України. Я справді вірю, що якщо путін захопить Україну, це лише питання часу, коли він перетне кордон, де наші чоловіки та жінки у формі будуть змушені боротися з ним, — сказав Пенс. - Я дотримуюся старої доктрини Рейгана: якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не довелося з ними боротися».

Пенс додав, що угода, підписана двома країнами минулого тижня, яка надасть Сполученим Штатам доступ до мінеральних ресурсів України в обмін на створення інвестиційного фонду в Україні, «надсилає москві оглушливий сигнал про те, що Америка та Україна залишаться тут».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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