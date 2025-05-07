Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс заявив, що бачить деякі дії президента США як різкий відхід від того, що він назвав «успіхами» їхньої адміністрації. Це стосується «хиткої підтримки України» у її війні з росією, пише CNN. Він не підтримує бачення Трампа щодо президента путіна після того, як американський президент минулого тижня заявив, що вірить главі кремля на слово, що той хоче миру з Україною.

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«Якщо останні три роки нас чогось і навчили, то це тому, що путін не хоче миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку погодилася Україна, а росія продовжує зволікати та виправдовуватися, підтверджує це», — сказав Пенс.

Колишній віце-президент додав, що путін «розуміє лише силу».

«Це причина, чому в цей момент нам потрібно чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати вільний світ, надавати Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення та досягнення справедливого та тривалого миру, — сказав він. — Я вважаю, що невпевнена підтримка, яку адміністрація виявляла протягом останніх кількох місяців, лише підбадьорила росію».

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Пенс вказав на НАТО і додав, що якщо путін досягне успіху в Україні, він очікує, що росія вторгнеться до країни-члена Альянсу.

«Для мене це стосується не лише України. Я справді вірю, що якщо путін захопить Україну, це лише питання часу, коли він перетне кордон, де наші чоловіки та жінки у формі будуть змушені боротися з ним, — сказав Пенс. - Я дотримуюся старої доктрини Рейгана: якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми надамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не довелося з ними боротися».

Пенс додав, що угода, підписана двома країнами минулого тижня, яка надасть Сполученим Штатам доступ до мінеральних ресурсів України в обмін на створення інвестиційного фонду в Україні, «надсилає москві оглушливий сигнал про те, що Америка та Україна залишаться тут».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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