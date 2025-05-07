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Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи в тилу росії: що відомо

19:09 7 травня 2025
На місці подій. Фото — скріншот відео

Далекобійні дрони СБУ минулої ночі уразили два заводи ВПК в російському тилу — «Базальт» та «Сплав». Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.

За даними джерел, «Базальт» — це головне оборонне підприємство рф, яке виготовляє озброєння і боєприпаси для усіх родів військ російської армії. Воно розташоване у Красноармійську (московська область).

«Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа», — повідомили в Мережі.

Також було атаковано завод «Сплав» — це єдине в росії підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Воно знаходиться у місті Тула. Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території московської області «План Ковьор», який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

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«На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Зазначимо, що в ніч на 7 травня у росії дрони атакували низку важливих підприємств, які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь й не тільки. Зокрема, серед них було підприємство «Оптоволоконні системи» у Саранську.

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