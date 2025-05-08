«Цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. І саме за це стоїмо сьогодні», — Зеленський (відео)

В День пам’яті та перемоги над нацизмом, який в Україні вже кілька років відзначають 8 травня, до українців звернувся президент Володимир Зеленський, згадавши, що 80 років тому завершилася Друга світова, а також нагадавши, що у лютому 2024 року зло знов підняло голову.

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«День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби „ніколи знову“. На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто — ані машин, ані людей. Зараз тут — життя, ви бачите», — сказав президент, який записував своє звернення в центрі столиці.

Зеленський нагадав, що у серпні 2022 року, коли він записував своє звернення з нагоди Дня незалежності України, на Хрещатику стояла спалена російська техніка.

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«І тільки такий парад зло може отримати тут. Тут, де сьогодні панує наше бажання жити, бути. Сьогодні тут українці, тут українки йдуть своїми вулицями під своїми прапорами завдяки своїм героям. Нашим героям, нашим воїнам», — сказав він та додав: «Вісімдесят років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні. Саме це одного дня станеться».

Нагадаємо, що з 2023 року 9 травня в Україні відзначається День Європи.

Фото з сайту Офіса президента

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