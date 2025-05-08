Що посадити поряд з картоплею, щоб назавжди забути про колорадського жука

Правильно підібрані рослини, висаджені поряд на дачних ділянках, можуть допомогти позбавитися шкідників без використання «хімії». Наприклад, чорнобривці допомогатимуть томатам, відлякуючи нематод, які пошкоджують коріння помідорів.

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Картопля зазвичай страждає від навали колорадських жуків, але й від них існує природний бар’єр — ті ж самі чорнобривці, а також настурція та календула, пише «На пенсії».

Також у міжряддях рекомендують висаджувати пижму та кущову квасолю — вона і від жуків захищатиме, і грунт киснем насичуватиме.

А цибуля та часник, які виділяючи фітоніциди, окрім відлякування шкідників ще й знижують ризик ураження картоплі фітофторозом.

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Про те, які рослини відлякуватимуть шкідників від капусти, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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