Садіть ці рослини близько до помідорів: вони відлякують шкідників і стимулюють рясне плодоношення

Під час висадки помідорів у відкритий грунт варто врахувати, що ви будете вирощувати поруч з ними. Добрі сусіди можуть змусити томати давати ще більше плодів, а хворобам та шкідникам дадуть відсіч. Одним з найкращих компаньйонів для помідорів є чорнобривці, пише видання Deccoria.

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Захист від нематод — чорнобривці ефективно відлякують цих ґрунтових шкідників, які руйнують коріння помідорів і послаблюють рослини, що призводить до зниження врожайності. Захист від тепличної білокрилки — це ще один шкідник, який атакує помідори та боїться чорнобривців.

Приваблення запилювачів — ці квіти приваблюють комах, що запилюють помідори, до місця вирощування.

Чорнобривці діють як пастка для слимаків. Шкідники харчуються ними, залишаючи помідори в спокої.

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Стимуляція плодоношення та підвищення врожайності — ці квіти невибагливі та не конкурують з помідорами за поживні речовини. Ця перевага, як і всі згадані вище, дозволяє помідорам давати кращі плоди та більший врожай.

Чорнобривці — чудові сусіди для помідорів, але можна посадити поруч з томатами й інші рослини. Ідеальними компаньйонами для помідорів є також: ромашка, квасоля, морква, салат, петрушка, редька, шпинат, кабачки, часник, цибуля, селера, м'ята, базилік.

Однак не варто садити поруч з помідорами картоплю та перець, оскільки вони походять з однієї рослини. Огірки також є для них поганим сусідом.

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Варто також врахувати, що не всі овочі можна садити поряд з чорнобривцями, бо врожаю не дочекаєтеся.

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