Що посадити на ділянці поряд з капустою, щоб урятувати врожай від шкідників

На початку травня, як радить місячний календар городника, варто висаджувати в грунт, зокрема, розсаду капусти. Як і у інших рослин, у капусти є гарні сусіди, які не зашкодять овочу та відлякають шкідників, а я є й ті, поряд з якими її не варто висаджувати. Зокрема, сусідство з виноградом може погіршити якість плодів лози.

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Є деякі рослини, які варто посадили біля капусти. Так, як пише видання «На пенсії», активно перешкоджатимуть шкідникам такі рослини, як м’ята, базилік, чебрець, полин, чорнобривці, календула, часник, цибуля та кріп. Останній здатен відлякати капустяну совку.

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А естрагон стане ефективною профілактикою боротьби з міллю. Метелики, які люблять відкладати личинки на капустяному листі, бояться шавлії. А природну огорожу від слимаків та равликів допоможуть створити висаджені поряд з капустою огірки, кабачки, гарбузи, кавуни або дині.

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Про те, що треба висаджувати поряд з картоплею, щоб отримати гарний врожай, а яке сусідство зашкодить бульбі, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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