Кабмін оновив порядок проходження ВЛК військовозобов'язаними: що важливо знати

В Україні, де раніше Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК військовозобов'язаними, які були раніше визнані «обмежено придатними», Кабмін своєю постановою змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії.

ВІДЕО ДНЯ

Як уточнили в Міністерстві оброни, раніше електронні направлення генерувалися в застосунку «Резерв+», а потім на них накладався електронний підпис керівника ТЦК. А завдяки змінам вже невдовзі військовозобов'язані матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо вони виявили бажання пройти ВЛК.

Також посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Вони можуть проходити огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання підписати контракт.

Також постановою уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

РЕКЛАМА

Як пише socportal.info, одна з умов — відсутність заборгованості з аліментів, сума якої перевищує три місяці обов'язкових виплат.

Для отримання відстрочки цій категорії військовозобов'язаних необхідно надати:

Свідоцтва про народження кожної дитини із зазначенням спорідненості з військовозобов'язаним;

За наявності: рішення суду про встановлення факту перебування дитини (дітей) на утриманні військовозобов'язаного; документи, що підтверджують обов'язок утримання пасинків або падчерок згідно зі статтею 268 Сімейного кодексу України.

Додатково (один із таких документів): свідоцтво про шлюб із матір'ю (батьком) дітей; рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з військовозобов'язаним; рішення органу опіки та піклування про визначення проживання дітей з батьком, який підлягає призову; письмовий договір між батьками про участь у вихованні та місце проживання дітей; свідоцтво про шлюб і документи, які підтверджують, що інші члени сім'ї (батьки, повнолітні брати/сестри тощо) не можуть утримувати дітей (наприклад, свідоцтва про смерть, висновок МСЕК, рішення суду про позбавлення батьківських прав тощо).

Нагадаємо, що з 1 травня змінилися правла проходження БЗВП військовими, які, маючи раніше статус «обмежено придатний», на ВЛК були визнані придатними для проходження служби виключно в тилових частинах. Для них фізичне навантаження буде меньшим.

РЕКЛАМА

Фото з відкритих джерел

69

Читайте нас у Facebook