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БЕБ так і не став економічним щитом держави, — кандидат на посаду директора Шепетін

12:26 8 травня 2025
Ігор Шепетін

Бюро економічної безпеки України, створене як ключовий інструмент боротьби з тіньовою економікою, досі не стало тим щитом, який мав би захищати фінансову стабільність країни в умовах війни. Чому? Відповідь дав ветеран російської української війни і кандидат на посаду директора БЕБ Ігор Шепетін у своїй програмній колонці.

Він називає сім ключових причин, чому БЕБ провалило місію економічного захисту:

1. Відсутність стратегії — Бюро працює без чітких цілей і вимірюваних результатів.

2. Слабка інституційна база — нестача ресурсів, слабка структура.

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3. Ставка на обшуки замість аналітики — замість запобігання схемам маємо «маски-шоу».

4. Політичний вплив — рішення часто залежать від кон’юнктури, а не від закону.

5. Проблеми з кадрами — неможливість залучити сильних фахівців, перевага «старих методів».

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6. Міжвідомчі війни — БЕБ не має монополії на економічні справи і змушене боротись за кожну з них.

7. Брак довіри — бізнес і суспільство не бачать у Бюро партнера.

Без вирішення цих проблем БЕБ не зможе ефективно виконувати свою основну функцію — забезпечувати економічну безпеку держави, пояснює ветеран.

«Реформа БЕБ — це більше, ніж зміна однієї установи. Це можливість змінити саму філософію відносин між державою і бізнесом. Основою взаємодії має стати повага до чесної праці, а не страх перед каральними органами. Не для галочки, не для показухи, а для того, щоб Україна мала сильний економічний щит у світі війни й глобальних викликів», — пояснює Шепетін .

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Довідка: Ігор Шепетін, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України, ветеран російсько-української війни, полковник.

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