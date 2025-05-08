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Це точно про мене: Лілія Ребрик звернулася до мережі
Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка вразила сімейним відео, звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала фото у короткій спідниці та поділилася тим, що надає їй сили триматися та рухатися по життю. Лілія зробила зізнання, вітаючи саму себе з днем народження. Нагадаємо, у минулому році Ребрик втретє стала мамою.
«Бути чесною з собою, — написала Лілія. — Любити! Життя, родину, світ і обовʼязково — себе. Радіти, коли є привід. Та й коли його нема — також: часи такі крихкі! І плакати, коли треба трохи знизити рівень кортизолу.
Взагалі, сміятися до сліз і плакати від щастя — це точно про мене!
Дозволяти собі, що хочеться. Балувати, берегти себе і не сварити за мінливу слабкість. Але найголовніше — бути справжньою. Вчора, зараз і десятки років потому.
Обіймаю серцем і дякую, що навіть у країні, де триває війна, я відчуваю любов. І маю сили її віддавати…«
Підписники приєдналися до привітань та нагородили акторку компліментами.
«Ви — доказ того, що вік — це просто якісь числа, — написали у відповідь. - Залишайтесь і надалі такою ж енергійною та життєрадісною».
«Шикарна, з днем народження! — приєдналися до привітань. - Ви промінчик світла! Сяйте».
«Красуня, нехай всі ваші мрії здійсняться під мирним небом», — побажали Лілії.
Нагадаємо, популярна акторка вдруге стала мамою.99
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