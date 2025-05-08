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Наталку Денисенку облили брудом: що сталося
Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» та фільму «Коли ти вийдеш заміж?» Наталка Денисенко, яка розлучається з чоловіком-військовим, вразила своїм вчинком. На сторінці у соціальній мережі Наталка виклала відео — своєрідну ілюстрацію того, через що проходить публічна людина. Наталку бʼють по обличчю, поливають брудом, кидають в неї їжею, але наприкінці акторка відновлюється, стає під душ та змиває увесь бруд.
«Ви коли-небудь задумувалися, як це — бути публічною людиною? — звернулася Денисенко до підписників. — Коли тебе не просто бачать — тебе щодня розбирають на частини. Твій вигляд, твої слова, твої сльози. Кожен твій крок — для когось привід судити, а кожна твоя щирість — вирок.
Іноді боляче. Іноді хочеться просто зникнути.
Але ми знову встаємо. Знову говоримо.
Бути публічним — це не просто про красиву картинку. Це про внутрішню силу, яку не видно на екрані. Про вибір бути чесним, навіть коли це боляче. Про сміливість іти далі, навіть коли в тебе кидають словами".
Відверті слова акторки зачепили її підписників та колег-зірок.
«Наталочко, світло та добро завждм перемагають темряву та заздрість», — написав телеведучий Григорій Решетнік.
«Крутезно», — відреагувала акторка Анна Саліванчук.
«Красива, талановита, щира, емоційна, сильна, кохана, розумна, сексуальна, щаслива, вільна, смілива — Жінка», — нагородили епітетами Наталку.
«Захоплююся вами, ви — неймовірна жінка», — зізналися у коментарях.
«Як же це сильно, відверто, сміливо і чесно», — відреагували у мережі.
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