Знала, що в моєму житті буде піпець: Наталка Денисенко прокоментувала своє розлучення

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка розповіла про зміни під час війни, зізналася у складному періоді у житті. Стало відомо, що акторка розлучається зі своїм чоловіком, актором та військовим Андрієм Федінчиком, після восьми років шлюбу. Пара виховує сина Андрія. Ще наприкінці 2024 року Денисенко викладала романтичну фотосесію разом з чоловіком, а у лютому 2025-го зворушливо вітала Федінчика з днем народження.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка розповіла, що була готова до того, що її особисте життя будуть обговорювати. Також складний період у особистому не став для неї несподіванкою. Акторка зізналася, що весь час радиться зі своїми «духовними наставниками» та астрологами, які попереджають її про всі негаразди у житті.

«Останній рік я працювала з багатьма спеціалістами, — зізналася Наталка. — У мене зараз в житті дуже важкий період. Але прикол в тому, що я знала, що у мене важкий період буде і що буде далі. Але я підготовлена завдяки всім цим людям».

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Зараз акторка разом з виставою у Чернівцях, звідки на своїй сторінці виставляє сторіз.

«Добре, що я знала, що в моєму житті буде піпець, — написала Денисенко. - І знаю, який піпець і плітки будуть найближчим часом. Тому трошки підготовлена до цих подій».

Раніше Володимир Остапчук зворушливо звернувся до дружини.

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