Не залишилося ні сил, ні шансів: Ксенія Мішина вразила зізнанням
Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка потрапила під обстріл, привітала сина з перемогою. Відомо, що 13-річний Платон займається картінгом і Ксенія підтримує хлопця у всіх його починаннях. На своїй сторінці у соціальній мережі Мішина виклала останні перегони, у яких брав участь Платон. Хлопець зайняв третє місце. Відео з нагородження Ксенія доповнила дописом про те, як виховати чемпіона.
«Виховання чемпіона — це не про перемоги, — написала акторка. — Це про те, як навчити людину знову вірити в себе, коли їй здається, що не залишилося ні сил, ні шансів.
Вміти стояти поруч, але не заважати. Не позбавляти права на злість, образу, втому.
І весь шлях — це не титул і не медаль.
А поступова самоеволюція та робота над собою".
Підписники підтримали слова Ксенії у коментарях та приєдналися до привітань.
«Бооооожеееее, — написала акторка Наталка Денисенко. — Вітаю».
«Це нереально круто, Платон — мрія і ціль багатьох дівчат у майбутньому», — додали у коментарях.
«Слова, які має почути кожна дитина!» — підтримали допис.
«Молодчинка, хай щастить і в наступних перегонах!» — побажали Платону.
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