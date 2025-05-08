Українські компанії, які беруть участь в оборонних закупівлях, регулярно стикаються з тиском з боку правоохоронних органів. За словами Олега Мітрохіна, власника компанії МІК, кожного року проти великих виробників порушуються кілька кримінальних проваджень — не через порушення, а через конкуренцію і спроби «відтиснути» бізнес з ринку. Про це підприємець розповів у своєму інтервʼю.

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«Якщо виграв тендер — чекай обшуків», — зазначає підприємець. Він наголошує, що проблема не в податках чи бюрократії, а в хаосі, який породжує системну недовіру між бізнесом і державними структурами.

Також, на превеликий жаль, в останній час дуже багато випадків, де новоспечені імпортери використовують недоброчесні ЗМІ для замовлення брехні на виробників із ціллю дискредитування репутації та виживання з ринку, розповідає Мітрохін.

Підприємець закликає до створення прозорих, стабільних правил і до відмови від практики «ручного управління» закупівлями. Особливо критично це в умовах воєнного часу, коли швидкість і якість постачання напряму впливають на обороноздатність країни.

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Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

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