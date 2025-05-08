40.18 / 40.75 45.64 / 46.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українські виробники втрачають довіру до держави, — Мітрохін

14:27 8 травня 2025
власник компанії МІК Олег Мітрохін

Українські компанії, які беруть участь в оборонних закупівлях, регулярно стикаються з тиском з боку правоохоронних органів. За словами Олега Мітрохіна, власника компанії МІК, кожного року проти великих виробників порушуються кілька кримінальних проваджень — не через порушення, а через конкуренцію і спроби «відтиснути» бізнес з ринку. Про це підприємець розповів у своєму інтервʼю.

«Якщо виграв тендер — чекай обшуків», — зазначає підприємець. Він наголошує, що проблема не в податках чи бюрократії, а в хаосі, який породжує системну недовіру між бізнесом і державними структурами.

Також, на превеликий жаль, в останній час дуже багато випадків, де новоспечені імпортери використовують недоброчесні ЗМІ для замовлення брехні на виробників із ціллю дискредитування репутації та виживання з ринку, розповідає Мітрохін.

Підприємець закликає до створення прозорих, стабільних правил і до відмови від практики «ручного управління» закупівлями. Особливо критично це в умовах воєнного часу, коли швидкість і якість постачання напряму впливають на обороноздатність країни.

РЕКЛАМА

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

РЕКЛАМА
98

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт «Циферблат»

Іспанський сором: мережа обурена образами українського гурту для виступу на «Євробаченні»

Насіння огірків

Посів огірків: на яку глибину й коли найкраще сіяти, щоби врожай лише радував

У Мінцифри розповіли про новий сервіс у ЦНАПах та Дія.Центрах Фото Pixabay

В Україні вводять новий сервіс для споживачів газу

Карта Таро «Верховна Жриця». Фото Тarotguru

Левам — «Правосуддя», Терезам — «Колесо Фортуни», а Стрільцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 8 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту