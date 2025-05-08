- 22:25 Як їсти піцу — руками чи за допомогою приборів: деякі нюанси вас можуть здивувати
- 22:00 Цю страву готують навіть мішленівські кухарі: просто, швидко та смачно
- 21:32 Ніколь Шерзінгер зізналась, через які випробування їй довелось пройти, щоб підкорити Бродвей
- 21:03 Домашні способи позбавлення від равликів: вони точно є у вас під руками
- 20:45 Усі побратими вижили, а він віддав найцінніше -життя: на Херсонщині загинув воїн з Вінниччини
- 20:33 «Міф про те, що „гарячий тур“ можна придбати у будь-який момент, дуже розповсюджений», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:09 Ідеальна вечеря: готуємо спаржу «лінивим» способом, який не потребує варки
- 19:59 У Сумах матір намагалась продати власну дитину за 30 тисяч доларів
- 19:46 Готуємось до посилення банківських обмежень: яку картку вибрати
- 19:29 Все під контролем: до параду перемоги в росії відключать мобільний зв'язок
- 19:19 ЗСУ знищили важливу техніку з КНДР, яка перевершує деяку російську зброю
- 19:14 ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передали допомогу на фронт
Ніколь Шерзінгер зізналась, через які випробування їй довелось пройти, щоб підкорити Бродвей
Не у всіх голлівудських зірок кар'єра з роками складається так успішно, як, наприклад, у Сальми Гаєк чи Дженніфер Еністон. Американська співачка та авторка пісень Ніколь Шерзінгер, найбільш відома як солістка Pussycat Dolls, зізналася, що почувалася «відкинутою» індустрією через свій вік. Тому вона «тренувалася як олімпійка» для ролі в мюзиклі «Бульвар Сансет». 46-річна музична ікона отримала за неї премію Лоуренса Олів'є й тепер номінована на премію «Тоні» на Бродвеї. За словами зірки, вона ставиться до кожного виступу як спортсменка, викладаючись на повну.
«Я тренувалася, як олімпійка! Перш ніж вийти на сцену, мій друг запитував мене, чому я вийшла на батут, а я ходжу туди-сюди, ніби боксерка, яка збирається вийти на сцену. Я олімпійка. Це той рівень, на якому ми повинні бути фізично та емоційно готові до цього шоу. І я просто вдячна, що все це в мене в запасі, бо я завжди хотіла тренувати себе як зброю і бути нею», — сказала зірка.
Колишня співачка гурту Pussycat Dolls, відома такими хітами, як Don't Cha та Buttons, сказала, що ця роль є вершиною всього, над чим вона працювала у своїй кар'єрі, пише The News.
«Це одна з найвеличніших ролей для жінки, — додала Ніколь Шерзінгер. — Я закохана в Норму Десмонд, вона змінила моє життя. І я нарешті можу поділитися всім своїм серцем і всіма своїми талантами в цій постановці».
Раніше повідомлялося, що легендарний Роберт Де Ніро втратив сина, але знайшов дочку.64
Читайте нас у Facebook