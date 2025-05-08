Ніколь Шерзінгер зізналась, через які випробування їй довелось пройти, щоб підкорити Бродвей

Не у всіх голлівудських зірок кар'єра з роками складається так успішно, як, наприклад, у Сальми Гаєк чи Дженніфер Еністон. Американська співачка та авторка пісень Ніколь Шерзінгер, найбільш відома як солістка Pussycat Dolls, зізналася, що почувалася «відкинутою» індустрією через свій вік. Тому вона «тренувалася як олімпійка» для ролі в мюзиклі «Бульвар Сансет». 46-річна музична ікона отримала за неї премію Лоуренса Олів'є й тепер номінована на премію «Тоні» на Бродвеї. За словами зірки, вона ставиться до кожного виступу як спортсменка, викладаючись на повну.

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«Я тренувалася, як олімпійка! Перш ніж вийти на сцену, мій друг запитував мене, чому я вийшла на батут, а я ходжу туди-сюди, ніби боксерка, яка збирається вийти на сцену. Я олімпійка. Це той рівень, на якому ми повинні бути фізично та емоційно готові до цього шоу. І я просто вдячна, що все це в мене в запасі, бо я завжди хотіла тренувати себе як зброю і бути нею», — сказала зірка.

Колишня співачка гурту Pussycat Dolls, відома такими хітами, як Don't Cha та Buttons, сказала, що ця роль є вершиною всього, над чим вона працювала у своїй кар'єрі, пише The News.

«Це одна з найвеличніших ролей для жінки, — додала Ніколь Шерзінгер. — Я закохана в Норму Десмонд, вона змінила моє життя. І я нарешті можу поділитися всім своїм серцем і всіма своїми талантами в цій постановці».

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