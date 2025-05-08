- 16:59 Справжній Герой: Зеленський удостоїв Малюка найвищої нагороди в Україні
- 16:32 «Ще один крок до демонтажу демократії»: як у США відреагували на рішення Трампа відкрити найстрашнішу американську в’язницю Алькатрас
- 16:12 Вікенд із сюрпризами та несподіваними поворотами: кому із знаків зодіаку пощастить наприкінці тижня, 9 — 11 травня
- 15:53 Немає душі: мережа розкритикувала новий кліп Наталі Могилевської
- 15:23 Стармер готується до нападу росії: стало відомо про новий план оборони Британії
- 15:20 Верховна Рада ратифікувала Угоду про корисні копалини між США та Україною
- 14:51 Квітковий місяць-2025: що обіцяє знакам зодіаку травнева повня у Скорпіоні
- 14:27 Українські виробники втрачають довіру до держави, — Мітрохін
- 14:24 Про мир і не йдеться: до чого путін готує росіян
- 14:01 «Україна знайшла дуже неприємну для рф больову точку», — Денис Казанський
- 13:48 «путінське „парадне припинення вогню“ виявилося фейком — російські війська наступають по всій лінії фронту», — Сибіга
- 13:32 «Спиртовий» бензин в Україні: як змінилися ціни з появою нового палива на ринку
Верховна Рада ратифікувала Угоду про корисні копалини між США та Україною
Верховна Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною, яку нещодавно було підписано за участі першої віцепрем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«За основу та в цілому. За — 338.
Найбільше голосів дала фракція «Слуга народу».
«По Фракціям: Слуга — 210; ЄС — 23; Батьківщина — 22; За життя — 18; Голос — 12; Відновлення — 12; За майбутнє — 10; Довіра — 18; Позафракційні — 13» — повідомив Железняк.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що це історична подія для України та США.
«Ми змогли домогтись такого безпрецедентного партнерства насамперед завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Це історична подія для наших країн. Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами», — зазначив він.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час роботи над текстом угоди США хотіли закріпити за собою газопровід російського «Газпрому», але на території України такого газопроводу немає.73
Читайте нас у Facebook