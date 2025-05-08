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Верховна Рада ратифікувала Угоду про корисні копалини між США та Україною

15:20 8 травня 2025
Верховна Рада ратифікувала Угоду про корисні копалини між США та Україною

Верховна Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною, яку нещодавно було підписано за участі першої віцепрем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За основу та в цілому. За — 338. P. S. Говорив же, всі фракції та групи проголосували», — написав він.

Найбільше голосів дала фракція «Слуга народу».

«По Фракціям: Слуга — 210; ЄС — 23; Батьківщина — 22; За життя — 18; Голос — 12; Відновлення — 12; За майбутнє — 10; Довіра — 18; Позафракційні — 13» — повідомив Железняк.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що це історична подія для України та США.

«Ми змогли домогтись такого безпрецедентного партнерства насамперед завдяки лідерству Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа. Це історична подія для наших країн. Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами», — зазначив він.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час роботи над текстом угоди США хотіли закріпити за собою газопровід російського «Газпрому», але на території України такого газопроводу немає.

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