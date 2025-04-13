В угоді про корисні копалини США хочуть закріпити за собою газопровід російського «Газпрому»

Представники США та України провели зустріч, на якій обговорили пропозиції адміністрації Трампа отримати доступ до мінеральних багатств України. Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що перспективи прориву були мізерними, враховуючи «антагоністичну» атмосферу зустрічі.

ВІДЕО ДНЯ

За словами джерела, напруга викликана останнім проєктом угоди про корисні копалини адміністрації Трампа, пише Reuters.

Цей проєкт надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов’язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями.

Проте запропонована угода не надасть Києву гарантій безпеки США — пріоритет президента України Володимира Зеленського для боротьби з російськими військами.

РЕКЛАМА

Джерело повідомило, що одна з вимог, знайдених у документі, це вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта «Газпром» через Україну до Європи. Український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього радника щодо угоди по корисним копалинам, повідомило джерело.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що угода про корисні копалини має бути вигідною для обох країн і може бути структурована таким чином, щоб допомогти модернізувати Україну.

Додамо, що високопосадовці України, включаючи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка, прибудуть до Вашингтона 25 квітня для продовження перемовин, повідомили численні джерела, знайомі з планами.

РЕКЛАМА

Тим часом Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з «великими проблемами», якщо не підпише угоду.

91

Читайте нас у Facebook