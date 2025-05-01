Може включати нову військову допомогу: Україна та США підписали історичну угоду про корисні копалини

Україна та Сполучені Штати після довгих переговорів 30 квітня уклали угоду про корисні копалини. Сторони називають її важливим кроком у зміцненні економічного партнерства між двома країнами. Як повідомляє Radio France Internationale, документ передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови, який фінансуватиметься у рівних частках — 50% від кожної сторони.

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Підписання угоди відбулося за участі першої віцепрем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра фінансів США Скотта Бессента. За словами Бессента, ця угода є історичною і спрямована на прискорення економічного відновлення України. Він також наголосив, що економічна безпека є ключовим елементом національної безпеки.

На своїй сторінці у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що «угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт „Укрнафти“ чи „Енергоатому“ залишаються у власності держави».

Крім того, як підкреслила Юлія Свириденко, угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Вона повідомила, що угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.

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Тобто угода гарантує Україні повний контроль над її природними ресурсами, включаючи надра та інфраструктуру. Україна зберігає право власності на всі ресурси і самостійно визначатиме, що і де видобуватиметься. Водночас американські інвестори отримують пріоритетний доступ до українських родовищ рідкоземельних металів.

Фонд відбудови працюватиме за принципом реінвестування прибутків у нові проєкти та відновлення економіки України протягом перших десяти років. Крім того, внески США можуть включати нову військову допомогу, наприклад, системи ППО для України. Також угода надає податкові гарантії. Тобто, доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Ця угода також сигналізує росії про відданість США мирному процесу, заснованому на суверенній та процвітаючій Україні. Жодна держава чи особа, яка підтримувала російську армію, не матиме права інвестувати у відбудову України.

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Напередодні підписання угоди джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили CNN, що існують різні думки щодо підписання документів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова підписати угоду, а потім продовжити роботу зі США над «фіналізацією» двох «технічних документів», які викладуть пізніше. Джерело, знайоме з українською позицією, повідомило, що хоча США «запропонували» підписати всі три документи 30 квітня, Україна наполягала на доопрацюванні технічної сторони.

Водночас, джерело, знайоме з позицією США, повідомило, що всі три документи мають бути підписані 30 квітня, і що українці намагаються переглянути умови, які вже були узгоджені в рамках пакету.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час роботи над текстом угоди США хотіли закріпити за собою газопровід російського «Газпрому», але на території України такого газопроводу немає.

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