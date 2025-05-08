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Час Героїв: Зеленський удостоїв голову СБУ Малюка найвищої нагороди в Україні
Президент України Володимир Зеленський в День пам’яті та перемоги над нацизмом присвоїв голові Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це йдеться в указі глави держави.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту», — повідомляється в указі.
Іншим указом було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» військовослужбовцю, аеророзвіднику та активісту Павлові Петриченку, який загинув у квітні 2024 року.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Петриченку Павлу Вікторовичу — молодшому сержанту (посмертно)», — йдеться в указі.
Також звання Героя України отримав Роберт «Мадяр» Бровді — засновник і командир 414 бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра».
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Бровді Роберту Йосиповичу — майору», — йдеться в указі.
Також президент присвоїв звання Героя України Анатолію Тегзі, Володимиру Тодору, Сергію Рощину, Павлу Розлачу, Ігорю Пархоменку, Андрію Кіяненку, Олександру Кандаурову та Олександру Гарану.
Нагадаємо, Васи́ль Васи́льович Малю́к народився 28 лютого 1983 року у Коростишеві Житомирської області. Він є головою Служби безпеки України з 7 лютого 2023 року (з 18 липня 2022 року виконував обов'язки Голови СБУ). Є членом Ради національної безпеки і оборони України (з 4 серпня 2022 року). Входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача з 16 серпня 2022 року. Учасник бойових дій, кандидат юридичних наук.
З приходом Малюка СБУ перетворилася на спецслужбу світового рівня, яка здійснює унікальні спецоперації. Слід згадати: два підриви Кримського мосту, ураження 11 кораблів рф морськими дронами «Sea baby» та «Мамай», понад 1900 знищених російських танків та техніки на мільярди доларів, систематичні вибухи на військових об'єктах і заводах в росії, що працюють на війну, десятки ліквідованих військових злочинців росії, затримання тисяч зрадників усередині країни та викриття ворожих агентурних мереж, боротьба з російськими агентами у рясах, тощо.
Нещодавно «ФАКТИ» опублікували ексклюзивне інтерв’ю з Героем України Сергієм Пономаренком.
Фото: СБУ124
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