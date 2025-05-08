Час Героїв: Зеленський удостоїв голову СБУ Малюка найвищої нагороди в Україні

Президент України Володимир Зеленський в День пам’яті та перемоги над нацизмом присвоїв голові Служби безпеки України Василю Малюку звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Про це йдеться в указі глави держави.

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«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Малюку Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту», — повідомляється в указі.

Іншим указом було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» військовослужбовцю, аеророзвіднику та активісту Павлові Петриченку, який загинув у квітні 2024 року.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Петриченку Павлу Вікторовичу — молодшому сержанту (посмертно)», — йдеться в указі.

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Також звання Героя України отримав Роберт «Мадяр» Бровді — засновник і командир 414 бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра».

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Бровді Роберту Йосиповичу — майору», — йдеться в указі.

Також президент присвоїв звання Героя України Анатолію Тегзі, Володимиру Тодору, Сергію Рощину, Павлу Розлачу, Ігорю Пархоменку, Андрію Кіяненку, Олександру Кандаурову та Олександру Гарану.

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Нагадаємо, Васи́ль Васи́льович Малю́к народився 28 лютого 1983 року у Коростишеві Житомирської області. Він є головою Служби безпеки України з 7 лютого 2023 року (з 18 липня 2022 року виконував обов'язки Голови СБУ). Є членом Ради національної безпеки і оборони України (з 4 серпня 2022 року). Входить до складу Ставки Верховного Головнокомандувача з 16 серпня 2022 року. Учасник бойових дій, кандидат юридичних наук.

З приходом Малюка СБУ перетворилася на спецслужбу світового рівня, яка здійснює унікальні спецоперації. Слід згадати: два підриви Кримського мосту, ураження 11 кораблів рф морськими дронами «Sea baby» та «Мамай», понад 1900 знищених російських танків та техніки на мільярди доларів, систематичні вибухи на військових об'єктах і заводах в росії, що працюють на війну, десятки ліквідованих військових злочинців росії, затримання тисяч зрадників усередині країни та викриття ворожих агентурних мереж, боротьба з російськими агентами у рясах, тощо.

Нещодавно «ФАКТИ» опублікували ексклюзивне інтерв’ю з Героем України Сергієм Пономаренком.

Фото: СБУ

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