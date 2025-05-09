Вітаю, «колишній»: Каменських тепло звернулась до Потапа

Вчора, 8 травня, репер Потап святкував свій 44-й день народження. Тому його дружина Анастасія Каменських, яка сама нещодавно відзначила «днюху», ніяк не могла випустити цю подію з уваги шанувальників.



«З днем народження, мій коханий „екс“, — написала співачка у соцмережі. — Завжди поряд, люблю, цілую, моє кохання, @realpotap».

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У привітання артистка використала слово «екс» («колишній»), але це було зроблено, скоріш за все, з метою позбиткуватися над деякими фанатами та ЗМІ, які постійно «розлучають» артистів, пишучи про них усілякі нісенітниці.

А насправді подружжя зараз, скоріш за все, знаходиться у закордонній романтичній подорожі у невідомій країні, далі від чужих поглядів, глузувань та журналістів.

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Сам же Потап вчора ввечері опублікував пост, в якому філософськи розповів про свій вік та думки, які він викликає у нього (все-таки, цілих 44 роки!)



«Щоранку я все ще бачу в дзеркалі той самий вогонь — очі хлопця, який наважився погнатися за своїми заповітними мріями. А це означає, що найцікавіше ще попереду: нові цілі та плани, розширення та експерименти, зростання та нові віхи творчого та професійного шляху. Я себе не зраджував — і ніколи не зраджу. Попереду великі плани», — написав артист.

Тому будемо сподіватись, що іменинник все-таки повернеться в Україну та зможе переконати шанувальників та військкомів у тому, що він — не ухилянт, а «таємний донатчик» на ЗСУ.

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Адже не дарма Алла Пугачова разом з Лаймою Вайкуле «вправляли йому мізки».

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