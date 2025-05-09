- 12:20 У Берліні на розпіареному пропагандою СРСР меморіалі в Трептов-парку полеглим радянським воїнам… немає жодного імені загиблого радянського солдата
- 11:55 Притягують гроші, як магніт: хто дуже скоро «зірве» чималий куш
- 11:52 Голова Нацбанку обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію з банком Петра Порошенка
- 11:23 Спроба вирівняти ситуацію: політолог пояснив, чому після путіна і кадиров заговорив про наступника
- 11:06 Курятина та свинина подорожчали: що буде з цінами на м’ясо до кінця весни
- 10:52 Підігрували Орбану? Викрито мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України
- 10:45 Україна тісно співпрацює з Євроюстом для збору доказової бази та ідентифікації воєнних злочинців рф, — Олег Татаров
- 10:22 Вчіться, дітки: Віталій Козловський розірвав мережу старим хітом
- 10:17 Олексія Порошенка підозрюють у несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн, — ЗМІ
- 10:00 Україна готова до перемовин у будь-якому форматі: Зеленський розповів про розмову з Трампом
- 09:52 Вітаю, «колишній»: Каменських тепло звернулась до Потапа
- 09:45 Спрінг-роли за рецептом красуні Alina FooDee: чудова закуска на святковий стіл або на сніданок — подобається навіть котам
Вітаю, «колишній»: Каменських тепло звернулась до Потапа
Вчора, 8 травня, репер Потап святкував свій 44-й день народження. Тому його дружина Анастасія Каменських, яка сама нещодавно відзначила «днюху», ніяк не могла випустити цю подію з уваги шанувальників.
«З днем народження, мій коханий „екс“, — написала співачка у соцмережі. — Завжди поряд, люблю, цілую, моє кохання, @realpotap».
У привітання артистка використала слово «екс» («колишній»), але це було зроблено, скоріш за все, з метою позбиткуватися над деякими фанатами та ЗМІ, які постійно «розлучають» артистів, пишучи про них усілякі нісенітниці.
А насправді подружжя зараз, скоріш за все, знаходиться у закордонній романтичній подорожі у невідомій країні, далі від чужих поглядів, глузувань та журналістів.
Сам же Потап вчора ввечері опублікував пост, в якому філософськи розповів про свій вік та думки, які він викликає у нього (все-таки, цілих 44 роки!)
«Щоранку я все ще бачу в дзеркалі той самий вогонь — очі хлопця, який наважився погнатися за своїми заповітними мріями. А це означає, що найцікавіше ще попереду: нові цілі та плани, розширення та експерименти, зростання та нові віхи творчого та професійного шляху. Я себе не зраджував — і ніколи не зраджу. Попереду великі плани», — написав артист.
Тому будемо сподіватись, що іменинник все-таки повернеться в Україну та зможе переконати шанувальників та військкомів у тому, що він — не ухилянт, а «таємний донатчик» на ЗСУ.
Адже не дарма Алла Пугачова разом з Лаймою Вайкуле «вправляли йому мізки».173
Читайте нас у Facebook