Каменських відсвяткувала 38-й день народження і показала подарунки від Потапа та NK-Family
Вчора, 4 травня, українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно підтвердила, що у них з репером Потапом все добре, відсвяткувала день народження.
Звичайно, шанувальників найбільше цікавило, що подарував Потап коханій.
Виявляється, від нього жінка отримала букет і солодощі в червоній коробці із серцем.
«Дякую тобі, моє кохання», — подякувала вона чоловіку за подарунок.
Крім того, Потап показав, як «українська суперстар» почала вчора святкування свого дня народження.
Також Анастасія отримала подарунок від шанувальників — клубу NK-Family.
А ще красуню привітали у соціальній мережі «мама Сердючки» та інші артисти. У відповідь співачка подякувала всім та опубліковала своє «свіже» відео.
Нагадаємо, нещодавно Каменських дала поради молодим дівчаткам, як завжди виглядати красивими та привабливими.26
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