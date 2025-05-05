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Каменських відсвяткувала 38-й день народження і показала подарунки від Потапа та NK-Family

10:25 5 травня 2025
Настя Каменських. Фото instagram.com/kamenskux/

Вчора, 4 травня, українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно підтвердила, що у них з репером Потапом все добре, відсвяткувала день народження.

Звичайно, шанувальників найбільше цікавило, що подарував Потап коханій.

Виявляється, від нього жінка отримала букет і солодощі в червоній коробці із серцем.

«Дякую тобі, моє кохання», — подякувала вона чоловіку за подарунок.

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Крім того, Потап показав, як «українська суперстар» почала вчора святкування свого дня народження.

Також Анастасія отримала подарунок від шанувальників — клубу NK-Family.

А ще красуню привітали у соціальній мережі «мама Сердючки» та інші артисти. У відповідь співачка подякувала всім та опубліковала своє «свіже» відео.

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Нагадаємо, нещодавно Каменських дала поради молодим дівчаткам, як завжди виглядати красивими та привабливими.

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