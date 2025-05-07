Потап показав «нову Настю» і розповів, як Алла Пугачова «вправила» йому мізки

Репер Потап, який нещодавно відзначився чудовим подарунком на день народження дружини Насті Каменських, зараз знаходиться в Латвії.



Олексій Потапенко також дав інтерв'ю місцевому проєкту «Все Всегда Везде», для якого латиський журналіст запросив «місцеву Настю» — за його словами, він не може сприймати Потапа окремо без Каменських, і йому потрібна жінка, яка може «замінити» Настю.

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Звичайно, йшлося лише про час інтерв'ю.

Під час спілкування йшлося про різні часи життя артиста, включно з періодом його шаленої популярності в країнах колишнього СРСР. Тоді слава Потапа була такою, що він, за його словами в інтерв'ю, почав ставитися зверхньо навіть до найближчого оточення.

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Але йому своєчасно «вставили мізки» Алла Пугачова та Лайма Вайкуле, які порадили пізнати справжнього себе та зі «збільшенням впізнаваності навпаки» — тобто, стати ще ближчим до своїх прихильників.

«Як би ти високо не підіймався, треба заземлятись. Колись мене Лайма Вайкуле та Алла Пугачова вчили: «Льошо, послухай, це шлях до самого себе, розберись у собі. Чим ти крутіший, тим ближче до людей маєш бути», — розказав репер.

«Я це запам'ятав. І зазвичай усі, хто мене не знає — це розумні люди, у коментарях — усі мене хейтять. А хто познайомився ближче, то кажуть: «Який прикольний чувак», — поділився Потап в інтерв'ю.

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Також продюсер пригадав, як ставився до друзів під час свого періоду шаленого успіху: «У мене був період, коли зривало дах. І якщо раніше мені допомагали люди, які поруч, справжні друзі, то потім вони стали казати: «Ти д*вб*й*б, придурок, ти став неможливим». А я спочатку говорив: «Ні, це ви недоумки, я манімейкер, у мене суперхіти». А потім приходив до них і казав: «Вибачте, тоді я не розумів вас, а зараз зрозумів».

Нагадаємо, нещодавно Потап став власником ресторану за кордоном. Він про це повідомив у соцмережі.

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