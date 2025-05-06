«Я просто вмираю»: популярна співачка вразила новою роботою (фото, відео)

Популярна співачка Kola (Анастасія Прудіус), яка нещодавно розповіла про парижан, вразила новою роботою. Артистка випустила пісню «Блюз», яка, за її словами, про те, що вона переживає кожного дня, ховаючи свої емоції.

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На сторінці у соціальній мережі Kola доповнила пісню відео, на якому співає у костюмі клоунеси.

Kola співає у костюмі клоунеси

«Боже, я просто вмираю з цього відео та своїх контрастів, це інколи я в реальному житті — то плачу то сміюся», — написала артистка.

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Кліп на пісню «Блюз» створив директор співачки Діма Габбанін. На відео Kola поступово знімає з себе грим клоунеси, показуючи справжні почуття.

"Це інколи я в реальному житті - то плачу то сміюся», - зізналася співачка

«Як часто ми всі носимо маску окейності? — презентувала пісню артистка. — Усміхаємось, коли боляче. Жартуємо, коли втомлені. Говоримо „все нормально“, хоча всередині — зовсім інакше. Мені здається, сьогодні приховувати свої справжні емоції стало модно. Бути „в ресурсі“, бути „сильним“, бути „успішним“, коли це лише картинка, це не ок. Я вірю, що найсильніші — це ті, хто можуть чесно сказати: мені зараз важко. І зняти свою маску. Хоч на кілька хвилин».

За словами співачки, її пісня про те, як важливо залишатись собою. Шанувальники відреагували на нову роботу у коментарях.

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«Рідко буває, щоб кліп так точно доповнював пісню, — написали під відео. — Тут візуал — не ілюстрація, а продовження думки. І він говорить навіть гучніше за слова».

«Здається така весела пісня, а коли прислухаєшся і дивишся вже сотий раз, то кожен раз відкриваєш для себе нові сенси», — додали шанувальники свої роздуми.

«Це не просто музика — це чесна розмова про внутрішній світ, про тишу, яка часом голосніша за крик», — поділилися враженнями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що співачка присвятила пісню своєму батькові.

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