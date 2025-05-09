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Звинувачує нас: відомі музиканти відповіли на жорстку критику
Популярний гурт TVORCHI, який у 2023-му році представляв Україну на конкурсі «Євробачення», звернувся до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку хлопці виклали пост про критику їх рімейку на пісню «Мила моя» зі сторони відомого композитора Олександра Злотника. Вони обурилися, що народний артист України назвав їх переспів хіта Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори», «трагедією».
«Нам вже декілька днів надсилають відео, на якому композитор, народний артист України Олександр Злотник у публічній площині критикує наш рімейк на пісню Володимира Івасюка «Мила моя», називаючи сам факт його випуску «трагедією», — поділилися музиканти. — Пан Злотник у кріслі експерта звинувачує нас в недотриманні авторського права. Це відео на своїх сторінках публікує організація колективного управління авторськими правами ГО «УААСП». Знову ж таки, без аргументів чи дописів, легалізуючи відвертий наклеп.
Тож, для початку прокоментуємо, що реліз рімейку (це саме рімейк, а не кавер) був погоджений з правонаступниками, ліцензія отримана. Також погоджені наша авторська музика, текст і назва «Мила моя», яка відрізняється від оригінальної назви «Я піду в далекі гори».
Музиканти гурту кажуть, що за час виходу рімейку ніхто з офіційних організацій не поцікавився, чи мали вони відповідні документи на реліз. Артисти звернулися до мережі з питанням, чи варто взагалі давати нове життя пісням великих українських авторів.
Підписники підтримали дискусію, до якої приєдналися і професійні артисти.
«Ну це ж не кавер! — поділилася думками Джамала. — Наскільки я розумію, хлопці просто купили умовно шматок семплу в вигляді слів. Дуа Ліпа зробила так цілий альбом. Набравши різних цитат».
«Дякуємо, що даєте нове сучасне круте життя українським пісням, — підтримали музикантів. — Народ має знати свою культуру».
«Не бачу нічого поганого, навпаки, даєте нове життя старим чудовим хітам, а хейт буде завжди, хейту не буде тільки, якщо взагалі нічого в житті не робити», — вважають у мережі.
«Щоб старі пісні були не забуті, їх треба оживляти», — висловили свою думку.
«Пісню аж ніяк не зіпсували, а, навпаки, нагадали про неї, слухаю на повторі», — зізналися шанувальники.
Нагадаємо, мережа обурена образами українського дизайнера для виступу на «Євробаченні».7
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