Іспанський сором: мережа обурена образами українського гурту для виступу на «Євробаченні»

Представники України на «Євробаченні-2025» у Базелі (Швейцарія), гурт «Циферблат» вже провів першу репетицію на сцені пісенного конкурсу. Нагадаємо, хлопці виступлять у першому півфіналі пʼятим номером. За оцінками букмекерів гурт з піснею Bird of Pray посідає поки тринадцяту сходинку.

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Напередодні репетиції музиканти представили образи, у яких вони вийдуть на сцену «Євробачення». Їх створив український дизайнер Іван Фролов. На сторінці суспільного мовника у соціальній мережі розкрили деталі створення костюмів та показали дизайнерські ескізи.

«Ми всі пам’ятаємо баладу «Мальви», яка стала частиною нашої колективної чуттєвої пам’яті, — Іван Фролов про ідею костюмів Ziferblat, — йдеться у дописі. — Це не просто костюми, а ціла візуальна історія, сповнена символів, сенсів і мрій. Дизайнер Іван Фролов об’єднав індивідуальність кожного учасника, мрію про вільну Україну та символ мальви — квітки, що проростає просто з костюмів, як надія.

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Рожеві мальви, декоровані кристалами Swarovski, незламні дзеркальні серця, «дихаючі» корсети — кожна деталь продумана до дрібниць, щоб звучати в унісон із піснею.

Це про пам’ять, силу, ніжність і голос України, які бачить світ".

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Підписники відреагували на допис та образи, але не всім вони здалися вдалими.

«Коли побачив костюми, одразу подумав про вільну Украіну, дуже тонко, браво», — написали у коментарях.

«Кольори які, наші живчики», — відреагували на образи.

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«Надзвичайно талановито, яскраво навіть не в плані кольорової гами, а скоріше незрівнянно ні з чим, самобутньо», — поділилися враженням.

«Ну, для мультфільму гарні костюми та образи, але не для українських хлопців у такий важкий час», — зауважили у мережі.

«Вибачте, але є багато і гарно, а є багато і негарно, — поділилися думкою. — І тут, на жаль, другий варіант».

«На Нацвідборі були класні прикіди, — вирішили підписники. — Зараз „слівнемає“. Той само випадок, коли пісня клас, а костюми іспанський сором».

Раніше стало відомо, що будинок беквокалістки гурту «Циферблат» зруйновано росіянами.

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