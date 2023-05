«Євробачення-2023»: хто виступить у фіналі та кому пророкують перемогу

Вже менш як за годину у Ліверпулі розпочнеться фінальне шоу «Євробачення-2023», яке цього річ проходить від імені України. За перемогу змагатимуться представники 26 країн. 20 переможців півфіналів та представники «великої пʼятірки» — держав-засновників конкурсу, а також представник України.

Нашу країну представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Хлопці вийдуть на сцену у другій половині фіналу під номером 19.

Учасники міжнародного пісенного конкурсу вийдуть на сцену у такому порядку:

1. Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;

2. Португалія: Mimicat — Ai Coraçao;

3. Швейцарія: Remo Forrer — Watergun;

4. Польща: Blanka — Solo;

5. Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava;

6. Франція: La Zarra — Évidemment;

7. Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;

8. Іспанія: Blanca Paloma — Eaea;

9. Швеція: Loreen — Tattoo;

10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje;

11. Італія: Marco Mengoni — Due vite;

12. Естонія: Alika — Bridges;

13. Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha;

14. Чехія: Vesna — My Sister's Crown;

15. Австралія: Voyager — Promise;

16. Бельгія: Gustaph — Because Of You;

17. Вірменія: Brunette — Future Lover;

18. Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna;

19. Україна: TVORCHI — Heart Of Steel;

20. Норвегія: Alessandra — Queen of Kings;

21. Німеччина: Lord Of The Lost — Blood & Glitter;

22. Литва: Monika Linkyte — Stay;

23. Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn;

24. Словенія: Joker Out — Carpe Diem;

25. Хорватія: Let 3 — Mama ŠČ!;

26. Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song.

Перед фіналом букмекери оновили свої прогнози. Фавориткою називають представницю Швеції Лорін, яка вже перемагала на «Євробаченні». Україні пророчать третє місце.

Шоу своїм виступом відкриє Тіна Кароль. Напередодні вона показала спокусливу червону сукню.

Також у фіналі «Євробачення» виступить Вєрка Сердючка і торішні переможці Kalush Orchestra.

