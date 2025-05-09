Цієї весни модниці прикрашали свої сумочки квітами з тканини або хусткою, яка гармонує за кольором із вбранням. А ось влітку-2025 вулиці мегаполісів заполонять пляжні сумки. Ідеальне поєднання — з білою спідницею та футболкою у смужку, а також із вбраннями у середземноморському стилі — наприклад, довгими сарафанами з яскравим флористичним принтом чи сукнями у пастельних тонах. Доповніть таку сумку взуттям на джутовій підошві та солом'яним капелюшком.

ВІДЕО ДНЯ

Це можуть бути сумки із соломки та інших екологічних матеріалів, плетені в техніці макраме або в'язані гачком… Можливо, створити таку сумку ви зможете і самі, якщо вмієте в'язати. Декором можуть бути вставки з екошкіри, намистини, китиці, бахрома, банти. Прикрашайте літні сумки підвісками, квітами, шарфом — це дуже актуально. Прикраса може бути не одна. Декор, який ви вибираєте, зробить ваш образ особливим та неповторним.

Літні сумки 2025

На піку популярності сумочки, стилізовані під кошик або відерце. Також дуже ефектно виглядає плетений клатч, який підійде практично до будь-якого вбрання.

РЕКЛАМА

Обираючи сумку, подбайте про те, щоб вона була для вас зручною. Тоді носитимете її із задоволенням.

Раніше відомий дизайнер назвав головні кольори літа-2025.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook