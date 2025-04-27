Найкращий метод декорування сумки — прикрашати її тією хусткою, яку за вітряної погоди ви легко зможете перемістити на шию або на голову. Хустка повинна добре поєднуватися з вашим костюмом або тренчем.

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Кажуть, що вперше сумку прикрасила хусткою актриса та співачка Джейн Біркін, ім'я якої сьогодні також асоціюється зі знаменитою моделлю сумки. Вона ж запровадила моду і на підвіски для сумок, яка цього року знову є актуальною.

Сьогодні такий декор називається кастомізацією. Він індивідуалізує сумку відповідно до ваших уподобань. Хустка або шарф — клондайк ідей для стилізацій. Вибирайте аксесуари відповідно до вбрання. Шарф або хустку сміливо доповнюйте яскравими підвісками. Цього сезону вважається, що багато їх не буває.

Поводьтеся з сумкою, прикрашеною шовковою хусткою, охайно. Уникайте ставити її на підлогу чи місця, де хустка може забруднитися. Для щоденного декору не використовуйте занадто марку — наприклад, білу. А ось для особливої нагоди вона може підійти ідеально.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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