Не дуже пасують: відомий дизайнер назвав головні кольори літа-2025 (фото)

Відомий дизайнер Андре Тан, який розповідав про найчастіші помилки при створенні образу, назвав головні кольори літа. За словами дизайнера, саме ці відтінки додадуть будь-якому образу актуальності та підкреслять настрій.

ВІДЕО ДНЯ

«Зібрав 5 головних відтінків літа 2025 — ті, що працюють і у total look’ах, і в акцентах», — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Андре Тан та розмістив світлини.

Головним кольором Тан назвав «маслянисто-жовтий» і додав, що такого відтінку може бути не тільки сукня або світшот, а й сумка чи взуття.

РЕКЛАМА

«Пудрово-рожевий — якщо хочеш додати ніжності, але без наївності, — це він», — написав Андре.

«Фісташковий — комбінуй з білим або шоколадом і отримаєш ідеальний літній вайб», — пише дизайнер.

РЕКЛАМА

«Ніжно-блакитний — колір, що дає відчуття прохолоди, навіть у спеку. Мокка-мус — шоколад, який не обтяжує. Лляні штани, топи з відкритими плечима, шкіряні сумки або боді у цьому кольорі виглядають лаконічно і з характером», — розповів Тан.

Підписники подякували дизайнеру за поради та поділилися думками.

«Божеее, всі мої улюблені», — написали у коментарях.

«Всі мої улюблені кольори, крім шоколадного», — додали у мережі.

РЕКЛАМА

«Всі кольори чудові, — подякували за поради. — Особисто мені не дуже пасують блакитний та коричневий. Тож їх відкладаємо».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» відома дизайнерка Вікторія Гресь розповіла про пошуки стилю.

100

Читайте нас у Facebook