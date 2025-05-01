Квіти на сумці — модний аксесуар-2025: деякі нюанси вас здивують
Минулої весни і влітку величезні тканинні квіти-брошки прикрашали футболки і сукні. А в нинішньому сезоні такий декор можна буде побачити повсюдно на сумках. І це може бути не одна квітка, а цілий букет.
«Багато квітів не буває» — такий фешн-девіз весни і літа — 2025.
Квітковий декор на сумках не випадковий. Він немов продовження тенденції прикрашати сумки підвісками, яка, як і раніше, набирає обертів.
Які ж квіти у моді? Чудова ідея — декорувати сумку квітами, які виглядають як живі. Це можуть бути чайна троянда, півонія, букетик конвалій, фіалок або незабудок.
Також чудовий вигляд мають на сумці фантазійні квіти у відтінках, яких не існує в природі. Це може бути, скажімо, синя троянда.
Дуже ефектно виглядає квітка на сумці з тієї самої тканини, що і скранч (тканинна широка гумка) у вашому волоссі — наприклад, із шовку відтінку вершкового масла, який зараз на піку популярності, або з лілового оксамиту.
На чорній і коричневій сумці дуже гарний вигляд має жовта троянда, на білій — небесно-блакитна, на темно-зеленій — у відтінку бордо.
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Фото з альбому Ольги Сметанської3
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