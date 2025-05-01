Минулої весни і влітку величезні тканинні квіти-брошки прикрашали футболки і сукні. А в нинішньому сезоні такий декор можна буде побачити повсюдно на сумках. І це може бути не одна квітка, а цілий букет.

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«Багато квітів не буває» — такий фешн-девіз весни і літа — 2025.

Квітковий декор на сумках не випадковий. Він немов продовження тенденції прикрашати сумки підвісками, яка, як і раніше, набирає обертів.

Які ж квіти у моді? Чудова ідея — декорувати сумку квітами, які виглядають як живі. Це можуть бути чайна троянда, півонія, букетик конвалій, фіалок або незабудок.

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Також чудовий вигляд мають на сумці фантазійні квіти у відтінках, яких не існує в природі. Це може бути, скажімо, синя троянда.

Дуже ефектно виглядає квітка на сумці з тієї самої тканини, що і скранч (тканинна широка гумка) у вашому волоссі — наприклад, із шовку відтінку вершкового масла, який зараз на піку популярності, або з лілового оксамиту.

На чорній і коричневій сумці дуже гарний вигляд має жовта троянда, на білій — небесно-блакитна, на темно-зеленій — у відтінку бордо.

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Нагадаємо про хустку на сумці — тренді 2025 року. Цей секрет декорування багатьом сподобається.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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