Близнюки зможуть налагодити важливі зв’язки, а Рибам день подарує натхнення та м’який настрій: гороскоп на 10 травня

Згідно з прогнозом мольфара Макса Гордєєва, кінець цього тижня пройде сприятливо для багатьох людей.

А що чекає на кожного представника зодіакального кола у суботу, 10 травня, йдеться у гороскопі на сайті slovofraza.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овни зможуть розібратися з завданнями, що давно відкладаються. Можливі несподівані дзвінки чи пропозиції, які змінять ваш день. Фінансова сторона порадує приємною новиною чи поверненням боргу.

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Телець

Тельці зможуть зайнятися оформленням будинку чи оновленням гардероба. Можливі цікаві зустрічі з людьми з минулого. Гарний час для творчості, рукоділля.

Близнюки

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Близнюки зможуть налагодити важливі зв'язки. Не бійтеся висловлювати свою думку навіть якщо вона нестандартна. Можливі приємні знайомства та поїздки. Варто бути уважними до дрібниць у документах та листуванні.

Рак

Для Раків чудовий день, щоб приділити увагу дому, комфорту та близьким. Можливі моменти ностальгії чи зустрічі з минулими закоханостями. З фінансами треба бути обережним, не витрачати все одразу.

Лев

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Рішення Левів будуть швидкими, а дії впевненими. Чудовий день для нових ініціатив. Люди тягнуться до вас за порадою чи натхненням. Намагайтеся не тиснути — м'яке лідерство спрацює краще.

Діва

Діви відчують потребу навести чистоту не тільки у будинку, а й у думках. Це добрий день для планування. Можуть з'явитися добрі новини від колег. Уникайте дріб'язкової критики.

Терези

Для Терезів можливі приємні несподіванки у вигляді подарунка, уваги або нових знайомств. День добре підійде до творчості, фото, мистецтва. Не забувайте відпочивати і оточувати себе тим, що тішить око та душу.

Скорпіон

Для Скорпіонів ідеальний час для самопізнання, медитації чи аналізу минулих подій. Можливі таємні зустрічі, які багато поставлять на свої місця. Ви можете відчути загострення інтуїції.



Стрілець

У Стрільців активний день. Можливі цікаві знайомства з людьми з іншої культури чи спілкування. Хороший день для освіти чи пошуку нових хобі. Будьте відкриті до всього нового, воно веде вас до зростання.

Козоріг

Козорогам захочеться довести до кінця розпочате, особливо якщо це стосується домашніх справ чи планів на травень. День сприятливий для покупок, особливо великих та продуманих. В особистому житті можливі моменти перевірки — зберігайте спокій і не поспішайте з висновками.

Водолій

Водолії на порозі змін, які можуть прийти в найнесподіваніших формах. Можливий внутрішній переворот чи нове розуміння себе. Добре зайнятися особистим розвитком, навчанням.

Риби

Рибам день подарує натхнення та м'який настрій. Можливі знаки від Всесвіту — звертайте увагу на сни та дрібниці. В особистому житті можливий сплеск почуттів чи нові відкриття. Краще уникати імпульсивних витрат. Дозвольте собі відпочити та наповнитися світлом зсередини.

Нагадаємо, що найближчим часом представники п'яти знаків зодіаку матимуть позитивні новини, особливо у сфері фінансів. Гроші буквально будуть «липнути» до них. Про кого йдеться, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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