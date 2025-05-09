- 22:44 Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у сюжеті «Української правди», — ЗМІ
- 22:27 Пляжна сумка для міста — тренд літа-2025: деякі нюанси вас здивують
- 22:01 Ароматна домашня приправа: проста в приготуванні та дуже бюджетна
- 21:33 Сумую: відома актриса поділилася зворушливими спогадами
- 21:04 Весняне підживлення смородини: зробіть натуральне добриво й отримаєте великі та смачні ягоди
- 20:35 Вісім місяців рідні вірили у диво: на сході загинув 31-річний воїн з Рівненщини
- 20:09 Мафіни Starbucks: вони вам точно сподобаються
- 19:54 Рибам — «Туз Жезлів», Стрільцям — «Туз Пентаклів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 травня
- 19:50 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:47 Ломиться від грошей: золотовалютні резерви НБУ оновили історичний рекорд
- 19:21 Податки вбивають малий бізнес? З початку року закрилося в 1,5 раза більше ФОПів, ніж відкрилося
- 18:48 У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули
Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у сюжеті «Української правди», — ЗМІ
Жодна з осіб, згаданих у сюжеті «Української правди», не представляє інтересів компанії Parimatch і не має жодного відношення до її діяльності. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, яка була надіслана до редакції «Телеграфу».
«Спроба ув'язати Parimatch із зазначеними особами є свідомою маніпуляцією, мета якої нам невідома. Звертаємо увагу на те, що такий зв'язок будується лише на одному неправдивому твердженні щодо начебто надання охоронних сервісів одним з фігурантів сюжету», — йдеться в заяві.
У компанії наголосили, що з моменту набуття чинності рішенням РНБО компанія повністю припинила свою діяльність на території України.
«Ми суворо дотримуємося українського законодавства і продовжуємо оскаржувати накладені санкції в судовому порядку. Як і раніше, ми відстоюємо свою позицію, що включення Parimatch до санкційного списку було випадковим і ґрунтувалося на некоректній і неперевіреній інформації», — йдеться в повідомлені.
У компанії підкреслили, що будь-яку взаємодію з державними органами та/або офіційними особами Parimatch здійснює лише у встановленому законом порядку.57
Читайте нас у Facebook