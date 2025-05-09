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Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у сюжеті «Української правди», — ЗМІ

22:44 9 травня 2025
компанія Parimatch

Жодна з осіб, згаданих у сюжеті «Української правди», не представляє інтересів компанії Parimatch і не має жодного відношення до її діяльності. Про це йдеться в офіційній заяві компанії, яка була надіслана до редакції «Телеграфу».

«Спроба ув'язати Parimatch із зазначеними особами є свідомою маніпуляцією, мета якої нам невідома. Звертаємо увагу на те, що такий зв'язок будується лише на одному неправдивому твердженні щодо начебто надання охоронних сервісів одним з фігурантів сюжету», — йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що з моменту набуття чинності рішенням РНБО компанія повністю припинила свою діяльність на території України.

«Ми суворо дотримуємося українського законодавства і продовжуємо оскаржувати накладені санкції в судовому порядку. Як і раніше, ми відстоюємо свою позицію, що включення Parimatch до санкційного списку було випадковим і ґрунтувалося на некоректній і неперевіреній інформації», — йдеться в повідомлені.

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У компанії підкреслили, що будь-яку взаємодію з державними органами та/або офіційними особами Parimatch здійснює лише у встановленому законом порядку.

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