Кияни отримали платіжки за комуналку з тарифом, що зріс: чи обов'язково його оплачувати

У березні багатьох столичних мешканців «потішили» оголошення на будинках щодо майбутнього підвищення тарифів за обслуговування прибудинкової території. Проте, згідно з нормативними актами, плата за прибирання прибудинкової території може стягуватися, якщо ця земля є власністю жителів, стверджував голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Також за неї слід платити, якщо мешканці погодилися та уклали відповідний договір.

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Минулого місяця керівник КДВА Тимур Ткаченко заявляв, що це не була його ініціатива та обіцяв скасувати підвищення тарифів на обслуговування будинків.

Однак у квітні кияни отримують платіжки вже з новим прайсом, що збільшує підсумкову суму на кілька сотень гривень. Так, тариф за обслуговування квадратного метра площі збільшився в різних будинках на суми, що відрізняються, — від 11 до 13 гривень. Раніше за цю послугу стягували по 5−8 гривень.

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Як пише «На пенсії», згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», прибирання прибудинкової території оплачує власник, яким у випадку з Києвом є Київська міська рада. Тому мешканці будинків мають право письмово звернутися до керуючих компаній, щоб повідомити про відмову від оплати комунальної послуги.

Про те, чи збільшаться в Україні тарифи на газ та електрику після 1 травня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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