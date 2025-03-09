40.96 / 41.52 44.27 / 45.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Тільки у двох випадках: експерт розповів, які рахунки та чому мають право не оплачувати мешканці багатоповерхівок

9:37 9 березня 2025
Квитанція на оплату комунальних послуг. Фото Pixabay

Комунальні послуги — важлива стаття бюджету кожного домогосподарства. Включають вони і прибирання прибудинкової території. Однак вимагати їхньої оплати не завжди законно, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у телеефірі.

За його словами, плата може стягуватися лише у двох випадках:

  • якщо земля біля будинку є власністю мешканців.
  • якщо мешканці будинку офіційно погодилися оплачувати послуги з прибирання прибудинкової території, уклавши відповідний договір.

На сьогодні, зазначив експерт, близько 70% багатоквартирних будинків не мають необхідних документів, тому рахунки прибирання прибудинкової території є незаконними. Їх мешканцям варто перевірити наявність подібних договорів та не оплачувати такі комунальні послуги без договору.

А раніше «ФАКТИ» писали, чому юристи радять зберігати паперові квитанції про оплату комуналки щонайменше п'ять років.

РЕКЛАМА

740

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Данилко

Ганьба: названа причина скасування концертів Андрія Данилко

Розклад Таро. Фото Pixabay

Рибам — «Верховна Жриця», Терезам — «Правосуддя», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 9 березня

Максим Галкін і Алла Пугачова

Кохайте і будьте коханими: Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової та їхніх дітей

Спільний виступ співачок. Фото — скріншот архівного відео

Не такі, як Пугачова: відомий продюсер висловився про те, чому мовчать про війну Ротару та Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту