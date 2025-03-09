Тільки у двох випадках: експерт розповів, які рахунки та чому мають право не оплачувати мешканці багатоповерхівок

Комунальні послуги — важлива стаття бюджету кожного домогосподарства. Включають вони і прибирання прибудинкової території. Однак вимагати їхньої оплати не завжди законно, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у телеефірі.

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За його словами, плата може стягуватися лише у двох випадках:

якщо земля біля будинку є власністю мешканців.

якщо земля біля будинку є власністю мешканців. якщо мешканці будинку офіційно погодилися оплачувати послуги з прибирання прибудинкової території, уклавши відповідний договір.

На сьогодні, зазначив експерт, близько 70% багатоквартирних будинків не мають необхідних документів, тому рахунки прибирання прибудинкової території є незаконними. Їх мешканцям варто перевірити наявність подібних договорів та не оплачувати такі комунальні послуги без договору.

А раніше «ФАКТИ» писали, чому юристи радять зберігати паперові квитанції про оплату комуналки щонайменше п'ять років.

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