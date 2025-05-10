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Дітей поки не буде: зірка «95 кварталу» та «Одного разу під Полтавою» зізналася, чому не поспішає з материнством
Невдовзі акторка Студії «Квартал 95» та зірка сітікому «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару, яка рік тому вийшла заміж, та її чоловік-іноземець — британець Ріс відзначатимуть першу річницю весілля.
Про те, що пара планує з цієї нагоди, акторка розповіла журналістам ТСН.ua. З'ясувалося, що подружжя забронювало в готелі той самий номер, де минулого року була їхня перша шлюбна ніч. До речі, Ірина та Ріс зберегли зі свого весілля пляшку шампанського, яку планують відкоркувати на річницю.
Ірина та Ріс готують подарунки один одному. Сопонару зізналася, що замовила чоловіку сумочку. А ось те, що вона готує в подарунок йому, наразі залишається таємницею.
Журналісти поцікавилися у Сопонару, що вони з чоловіком думають про дітей. Ірина зізналася, що наразі це питання для них не актуальне.
«Мені хочеться, щоб вагітність проходила в спокої. Для жінки цей період і так важкий, а тут ще додатковий стрес в умовах нашого сьогодення. А мені не хотілося б народжувати в бомбосховищі. Звичайно, якщо прийдеться, то так і буде, але хотілося б скорішої перемоги і вже після неї активно працювати над цим питанням, — каже акторка. — Я плекаю надію, що мені пощастить бути бадьорою у цей період, як ці жінки-кіборги, які все встигають, але ж ніхто не знає, як воно буде саме у мене».
Раніше Ірина Сопонару розповідала, чому їхнє з Рісом весілля планували у травні — саме в цей місяць Ріс освідчився їй у коханні.
Фото зі сторінки Ірини Сопонару у соцмережі51
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