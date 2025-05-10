Обшуки у керівництва Нацгвардії: у чому звинувачують командувача Півненка

В МВС, де раніше повідомляли про масові перевірки у сервісних центрах після журналістського розслідування, заявили про відсторонення шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України.

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В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що розпочато службове розслідування і що слідству надається провне сприяння.

Така заява була оприлюднена після того, як видання ZN.UA опубліковало інформацію щодо обшуків у низки посадовців Національної гвардії України, які проводилися 9 та 10 травня детективами НАБУ в рамках справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Видання, посилаючись на свої джерела, А пише, що обшуки проводилися у командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка; директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського; заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця; начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза; начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

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Слідство не виключає, що керівництво Нацгвардії, змовившись з іншими посадовими особами, могло отримати хабар у розмірі 190 млн грн. за сприяння укладанню договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Слідчі дії проводилися й у рамках іншого кримінального провадження — у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ). Перевіряються дані щодо можливої розтрати 199 млн грн грошей Нацгвардії, зокрема, при закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.

Раніше в ДБР повідомляли про передачу до суду матеріалів справи щодо постачання військовим неякісних аптечок, сума контракту перевищила 18 млн гривень.

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Фото зі сторінки НАБУ в соцмережах

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